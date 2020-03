Der Bauchemiekonzern Sika investiert in der Schweiz: In Sarnen wird eine neue Produktionsanlage zur Herstellung von Baufolien erstellt. (Archivbild)

Der Bauchemiekonzern Sika erweitert die Membranproduktion in der Schweiz. Am Standort in Sarnen werde eine neue Produktionsanlage zur Herstellung von Bauwerksabdichtungsfolien in Betrieb genommen, teilte das Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué mit.

Damit könne man das rasch wachsende Marktvolumen bedienen. Bei der Produktfamilie der Marke SikaProof will Sika den Umsatz bis 2023 verdoppeln. Diese Folien würden zur Abdichtung von Untergeschossen und Kellern eingesetzt. "Da aufgrund von Urbanisierung und verdichtetem Bauen immer höhere Anforderungen an die Wasserdichtigkeit von Untergeschossen gestellt werden, steigt der Bedarf an hochwertigen und damit dauerhaften Abdichtungssystemen", heisst es in der Mitteilung.

Mit der neuen Produktionsanlage könnten die Folien nun in einem Arbeitsschritt und an einem Standort gefertigt werden. Die Lieferkette werde dadurch vereinfacht und die Nachhaltigkeit deutlich verbessert.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!