Simon Ammann im Continental Cup Sechster

Dieser Inhalt wurde am 27. Dezember 2018 21:50 publiziert

Simon Ammann klassiert sich beim Continental Cup der Skispringer in Engelberg mit Platz 6 als bester von drei Schweizern in den ersten 11 und ist damit an der Vierschanzentournee dabei.

Der vierfache Olympiasieger lag nach dem ersten Durchgang im 9. Rang (129 m), ehe er sich mit einem Sprung auf 133 m noch um drei Positionen nach vorne schob.

0,2 Punkte hinter Ammann wurde Andreas Schuler Siebter, der nach dem ersten Durchgang beste Schweizer Sandro Hauswirth fiel noch vom 8. auf den 11. Platz zurück. Ammann und Schuler wurden nach dem erfolgreichen Auftritt neben dem bereits nominierten Killian Peier für die Vierschanzentournee aufgeboten.

Der Sieg ging an den überlegenen Österreicher Markus Schiffner, der mit dem ersten Sprung auf 137,5 m die Tagesbestweite aufstellte.

Neuer Inhalt Horizontal Line