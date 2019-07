Der FC Sion verpflichtet von Juventus Turin den schwedischen Innenverteidiger Mattias Andersson.

Der 21-jährige frühere Junioren-Internationale wechselte vor drei Jahren von Malmö in die Nachwuchsabteilung von Juventus Turin. Bei den Italienern kam er aber nie zu einem Pflichtspieleinsatz mit der 1. Mannschaft. Nach einem Leihjahr in der 2. Liga der Niederlande (Den Bosch) bestritt Andersson in der letzten Saison mit der U23 von Juventus 21 Spiele in der Serie C.

