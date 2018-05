Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

22. Mai 2018 - 08:04

Im Playoff-Halbfinal der NHL zwischen den Washington Capitals und den Tampa Bay Lightning kommt es zu einem Entscheidungsspiel. Washington gewinnt Spiel 6 mit 3:0.

Das beste Team der Qualifikation in der Eastern Conference konnte die Final-Qualifikation (noch) nicht perfekt machen. In einem lange Zeit sehr ausgeglichenen Spiel sorgte Doppel-Torschütze T. J. Oshie für die Entscheidung. Er brachte Washington in der 36. Minute in Führung und machte in der Schlussminute mit einem Schuss ins leere Tor endgültig alles klar.

Dazwischen hatte Devante Smith-Pelly das 2:0 für das Team aus der Hauptstadt erzielt. Goalie Braden Holtby hielt für seinen Shutout, seinen ersten der gesamten Saison, 24 Schüsse. Damit kommt es in der Nacht auf Donnerstag in Florida zu einem Entscheidungsspiel um den Finaleinzug - und Superstar Alexander Owetschkin wahrte sich seine Chance auf den ersten Stanley-Cup-Final. In der Serie gab es bisher in sechs Spielen vier Auswärtssiege.

Bereits im Final stehen die Vegas Golden Knights mit dem Zuger Verteidiger Luca Sbisa.

