Wegen der Coronavirus-Epidemie werden Veranstaltungen in der Schweiz mit mehr als 1000 Personen ab sofort und bis mindestens am 15. März verboten. Massiv davon betroffen sein wird auch der Sport.

Der Bundesrat fällte diesen Entscheid wegen der Coronavirus-Epidemie. Nicht zuletzt die oberen Ligen im Fussball und Eishockey stehen vor grossen Herausforderungen.

Die Swiss Football League hat alle Fussball-Partien vom Wochenende der Super League und der Challenge League abgesagt und auf ein noch nicht bestimmtes Datum verschoben. Über den weiteren Verlauf der Meisterschaft werde die SFL in enger Absprache mit den Behörden und den Klubs in der kommenden Woche informieren, teilte die Liga mit.

Die für Freitag und Samstag angesetzten Eishockey-Spiele in der National League finden vor leeren Zuschauerrängen statt. Dies gab der Eishockeyverband nach einer kurzfristig einberufenen Telefonkonferenz mit den Klubs bekannt. In den letzten beiden Runden der Qualifikation fallen unter anderem die Entscheidungen im Rennen um die Playoff-Plätze.

Über das Vorgehen bezüglich der am 7. März beginnenden Playoff-Viertelfinals werden die Liga und die Klubs im Rahmen einer ausserordentlichen Ligaversammlung am Montag entscheiden. Ebenfalls noch offen ist der Entscheid der Klubs aus der Swiss League, die am Freitag und allenfalls Sonntag weitere Playoff-Viertelfinalspiele austragen.

