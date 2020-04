Die Fussballer des FC Wuhan aus dem Epizentrum der Coronavirus-Krise sind nach über dreimonatiger Odyssee wieder zurück in Wuhan und erhalten am Hauptbahnhof einen warmen Empfang.

Beim Ausbruch der Krise in Wuhan befanden sich die Spieler des chinesischen Super-League-Klubs in einem Trainingslager in Spanien. Weil Wuhan in dieser Zeit komplett von der Aussenwelt abgeriegelt worden war, mussten die Fussballer knapp drei Monate lang in Malaga bleiben. Vor einem Monat kehrten sie dann nach China zurück und blieben dort mehrere Wochen in Shenzhen in Quarantäne. Danach weilten sie in Foshan, wo sie normal trainieren konnten.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Folgen Sie uns auf Instagram