Dieser Inhalt wurde am 19. Februar 2018 14:18 publiziert 19. Februar 2018 - 14:18

In einem Foto-Finish sichert sich der norwegische Eisschnellläufer Havard Lorentzen die Goldmedaille im Sprint über 500 m. Der Koreaner Cha Min-Kyu hat ganz knapp das Nachsehen.

Ein Hundertstel gab im Gangneung Oval den Ausschlag zugunsten von Havard Lorentzen, dessen grösster Erfolg zuvor Silber an den Sprint-Weltmeisterschaften 2017 in Calgary gewesen war. Nun gelang ihm in Südkorea der grosse Coup - allerdings nicht völlig aus dem Nichts. Der 25-Jährige aus Bergen führt in dieser Saison im Weltcup das Ranking über 500 und 1000 m an.

Neuer Inhalt Horizontal Line