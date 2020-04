Dieser Inhalt wurde am 6. April 2020 11:39 publiziert

Der Verein ESAF 2025 St. Gallen reicht die Bewerbung für die Organisation des Eidgenössischen Schwingfests 2025 ein.

St. Gallen war zuletzt 1980 Schauplatz des Grossanlasses. Als zweite Kandidatur aus dem Nordostschweizer Verband steht "ESAF Glarnerland+" mit Durchführungsort Mollis im Raum. Die Glarner arbeiten ebenfalls an einer Kandidatur.

Die Entscheid über die Vergabe wird an der Delegiertenversammlung des Eidgenössischen Verbandes am 7. März 2021 in Chur fallen.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!