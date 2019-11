Klimastreik in St. Gallen am 20. September. Die geplante Kundgebung vom 29. November in der St. Galler Innenstadt ist abgesagt - laut den Organisatoren wegen "Schwierigkeiten mit der Stadtpolizei". (Archivbild)

Michael Nyffenegger, Keystone-SDA

(sda-ats)