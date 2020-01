Dieser Inhalt wurde am 10. Januar 2020 15:15 publiziert

Stan Wawrinka meistert am ATP-Turnier in Doha die erste Tages-Hürde ohne grössere Probleme. Am Abend trifft der topgesetzte Romand im Halbfinal auf den jungen Franzosen Corentin Moutet.

Nach langem Warten wegen anhaltender Regenfälle setzte sich Wawrinka im Viertelfinal gegen den Slowenen Aljaz Bedene 6:3, 6:4 durch. Ein Break in jedem Satz reichte dem 34-jährigen Waadtländer zum Zweisatzsieg gegen die Nummer 58 im Ranking.

Wegen der wetterbedingten Absagen am Vortag steht Wawrinka am Freitag ein zweites Mal im Einsatz. Der dreifache Grand-Slam-Sieger spielt am Abend gegen den 20-jährigen Franzosen Corentin Moutet um seinen zweiten Finaleinzug im Wüsten-Emirat nach 2008.

Für Wawrinka wird es das erste Duell mit der aktuellen Weltnummer 81. Moutet hat im Viertelfinal den Spanier Fernando Verdasco in drei Sätzen ausgeschaltet.

