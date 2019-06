Dieser Inhalt wurde am 1. Juli 2019 00:21 publiziert

Die Behörden bittet die Bevölkerung wegen eines Brandes in Pratteln BL am Sonntag, die Fenster und Türen weiterhin geschlossen zu halten. (Archivbild)

In einem Produktionsbetrieb in Pratteln BL ist am Sonntag um kurz nach 20.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Dabei entwickelte sich viel Rauch.

Die Feuerwehr hat laut einem Communiqué der Polizei Basel-Landschaft von der Nacht auf Montag den Brand am Kunimattweg in Pratteln mittlerweile unter Kontrolle und konnte ihn teilweise löschen. Die Arbeiten seien jedoch noch im Gang.

Luftmessungen hätten zudem bisher keine Gefährdungen ergeben, hiess es weiter in der Medieninformation. Eine Entwarnung könne aber noch nicht gegeben werden. Die Bevölkerung im Raum Pratteln und den umliegenden Gemeinden werde daher gebeten, Fenster und Türen immer noch geschlossen zu halten.

Während der Löscharbeiten müsse das Gebiet zudem grossräumig umfahren werden, teilten die Behörden mit.

