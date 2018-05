Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 19. Mai 2018 21:46 publiziert 19. Mai 2018 - 21:46

Durch ein 1:4 gegen Sion verpasste Thun im letzten Spiel der Saison noch den Sprung auf den letzten Europacup-Platz. Sion schloss die durchzogene Saison dagegen noch auf dem 6. Platz ab.

Im Fernduell mit St. Gallen um den 5. Platz keimte bei den Thunern nur kurzzeitig Hoffnung. Während St. Gallen gegen den Absteiger Lausanne-Sport vor der Pause innerhalb weniger Minuten drei Treffer kassierte, schlug es in der Stockhorn-Arena ebenfalls zweimal im heimischen Kasten ein. Zweimal traf der Brasilianer Matheus Cunha für die Sittener.

Sandro Lauper konnte in seinem (vorerst) letzten Spiel für die Thuner zwar mit einem satten Distanzschuss vor der Pause noch verkürzen, in der 68. Minute sorgte aber Cunha mit seinem dritten Treffer für die Entscheidung. In den Schlussminuten war auch noch der eingewechselte Aimery Pinga für die vor kurzem noch abstiegsbedrohten Walliser erfolgreich, die dank dem dritten Sieg in Folge noch auf den 6. Platz vorrückten.

Während Sion seine durchzogene Saison versöhnlich abschloss, muss sich Thuns Sportchef Andres Gerber abermals auf einen betriebsamen Sommer einstellen. Nebst dem fixen Abgang von Sandro Lauper zu den Young Boys drohen die Abgänge weiterer Leistungsträger, etwa jene von Stürmer Marvin Spielmann (13 Saisontore), Top-Vorbereiter Matteo Tosetti (16 Torvorlagen) und Goalie Djordje Nikolic.

Telegramm:

Thun - Sion 1:4 (1:2)

6227 Zuschauer. - SR Bieri. - Tore: 34. Cunha (Maceiras) 0:1. 40. Cunha (Grgic) 0:2. 42. Lauper 1:2. 68. Cunha (Grgic) 1:3. 87. Pinga (Maceiras) 1:4.

Thun: Faivre; Glarner, Gelmi, Sutter (72. Da Silva), Facchinetti; Tosetti, Hediger, Lauper, Karlen (84. Huser); Sorgic, Spielmann (58. Schwizer).

Sion: Fickentscher; Maceiras, Ricardo (58. Bamert), Neitzke, Angha; Toma; Dimarco (62. Pinga), Mveng, Grgic, Succar (78. Ucan); Cunha.

Bemerkungen: Thun ohne Nikolic, Bürgy, Costanzo, Kablan, Hunziker, Alessandrini (alle verletzt), Rodrigues, Dzonlagic, Bigler (alle U21), Sion ohne Adryan, Carlitos, Cümart, Kasami, Mitrjuschkin, Zock, Lenjani, Kouassi, Schneuwly, Kukeli (alle verletzt), Aquafresca, Zverotic (nicht im Aufgebot) und Constant (U21). Verwarnungen: 27. Lauper (Foul). 32. Succar (Foul). 42. Cunha (Reklamieren). 56. Maceiras (Foul). 71. Hediger (Foul). 82. Angha (Zeitspiel). 87. Pinga (Unsportlichkeit).

