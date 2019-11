Dieser Inhalt wurde am 17. November 2019 17:59 publiziert

Steve Guerdat verpasst nach dem 3. Rang vor Wochenfrist in Verona beim Weltcupspringen am Sonntag in Stuttgart den Sieg und somit den Gewinn eines Autos erneut nur knapp.

Der gebürtige Jurassier belegte im Sattel von Venard de Cerisy Platz 2 hinter dem Titelverteidiger Pieter Devos aus Belgien mit Apart.

Guerdat und Venard mussten bereits als drittes der elf Paare zum Stechen antreten. Der Schweizer legte mit einem Blankoritt in 45,87 Sekunden einen Gradmesser vor, der einzig von Devos um eine halbe Sekunde unterboten wurde. Pius Schweizer ritt auf Cortney Cox in den 4. Rang.

