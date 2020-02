Dieser Inhalt wurde am 8. Februar 2020 22:53 publiziert

Weniger als einen Monat nach seinem Triumph am CSI Basel entscheidet Olympiasieger Steve Guerdat auch am CSI in Bordeaux die Weltcup-Prüfung für sich.

Wie in Basel auf dem bis vor kurzem kaum bekannten Wallach Victorio reitend, setzte sich der 37-jährige Jurassier in einem Stechen gegen acht Konkurrenten durch, die im Normalparcours ebenfalls fehlerfrei geblieben waren.

Im Stechen musste sich Guerdat besonders gegen Daniel Deusser wehren. Der Deutsche kam auf Jasmien v. Bisschop bis auf 77 Hundertstelsekunden an Guerdats Zeit heran und wurde Zweiter, vor dem Belgier Niels Bruynseels.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Abstimmung vom 9. Februar 2020