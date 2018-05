Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

17. Mai 2018

Die Risikokapitalstiftung Swiss Entrepreneurs Foundation unter der Schirmherrschaft von Bundesrat Johann Schneider-Ammann will ab den Sommerferien starten. (Archivbild)

Die Swiss Entrepreneurs Foundation unter der Schirmherrschaft von Bundesrat Johann Schneider-Ammann vergibt ab den Sommerferien Risikokapital. Die Äufnung von 500 Millionen Franken will sie ein Jahr verspätet bis Ende 2018 erreichen.

"Die Konstruktion des Fonds hat mehr Zeit gebraucht als erwartet, doch nach den Sommerferien können wir loslegen", sagte der Sprecher der Swiss Entrepreneurs Foundation, Lorenz Furrer, am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA.

Günstiges Risikokapital

Die Stiftung mit prominenter Unterstützung habe bereits viele Anfragen erhalten. Jungunternehmen in der Wachstumsphase können ihre Gesuche für günstiges Risikokapital nach dem Start einreichen, wie Furrer ausführte.

Finanziert werden soll die Stiftung ausschliesslich mit privaten Geldern, wie Stiftungsschirmherr Johann Schneider-Ammann letzten Sommer bekannt gab. Damals hatten rund fünfzehn Firmen, darunter die UBS, die Credit Suisse und die Mobiliar, sowie Einzelpersonen bereits 300 Millionen Franken zugesagt.

Das ambitiöse Ziel, bis Ende 2017 eine halbe Milliarde Franken zusammenzubringen, wurde aber bis letzten Monat nicht erreicht. In einem Interview mit dem "Bieler Tagblatt" im April sprach der Bundesrat von total rund 300 Millionen Franken.

Furrer sagte dazu: "Wir sind sehr zuversichtlich, das 500-Millionen-Franken-Ziel dieses Jahr zu erreichen." Über eine Einlage werden bereits seit letztem Sommer unter anderen mit der Helvetia-Versicherung Gespräche geführt. Dass dabei Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz involviert war, hat laut Furrer mit seiner damaligen Funktion als Helvetia-Verwaltungsratspräsident zu tun.

Stiftung wird diverse Beteiligungen haben

Während die Finanzierung für die frühe Forschungs- und Erfindungsphase von Jungunternehmen in der Schweiz laut Schneider-Ammann kein Problem ist, mangelt es an Risikokapital für die nächste Phase bis zur Marktreife des Produkts. Für diese Phase, auch Todestal genannt, brauche es Maschinen und Mitarbeitende, die kosteten.

Die Swiss Entrepreneurs Foundation will helfen, diese Phase mit Risikokapital zu günstigen Konditionen zu überbrücken. Durch das Venture-Kapital wird der Fonds zu diversen Beteiligungen kommen, wie Furrer ausführte. "Von denen werden die einen oder anderen etwas abwerfen, was aber in der Summe dann für interessante Renditen sorgen soll", sagte er.

