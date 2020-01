Swisscom hat am Freitagmorgen ab 10.20 Uhr in weiten Teilen der Schweiz mit massiven Störungen im Festnetz- und Mobiltelefon-Netz gekämpft. Zum Teil waren auch Notfallnummern betroffen.

Derzeit sei die Mobile und die Festnetz-Telefonie beeinträchtigt, teilte Swisscom auf ihrer Webseite sowie in Tweets an anfragende Kunden mit, die sich wegen der Störung gemeldet haben. Wie lange die Störung dauern werde, konnte Swisscom vorerst nicht sagen. Die Techniker seien an der Arbeit. Swisscom sowie die betroffenen Polizei- und Rettungsstellen empfahlen via Twitter, Notrufe über das Mobilnetz abzusetzen.

Der Ausfall betraf vielerorts auch Notfallnummern, wie der Webseite Alertswiss des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz (Babs) entnommen werden konnte. Störungen und zum Teil ganze Netzausfälle meldeten bis 11.30 Uhr praktisch alle Schweizer Kantone mit Ausnahme von Genf, Teilen der Waadt und Graubünden.

Auf der privaten Störungs-Plattform allestoerungen.ch gingen am Morgen gegen 3000 Meldungen ein. Über zwei Drittel der Meldungen betrafen die Festnetz-Telefonie, acht Prozent meldeten einen Totalausfall. Jede fünfte Kontaktaufnahme betraf Störungen in der Mobiltelefonie.

