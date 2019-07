Dieser Inhalt wurde am 4. Juli 2019 09:59 publiziert

Im Hallwilersee wird seit Mittwochabend ein 74-jähriger Schwimmer vermisst. Der Badeunfall ereignete sich ausserhalb des Strandbades in Beinwil am See AG. Die Suchaktion läuft.

Der Notruf war am Mittwoch um 21.50 Uhr bei der Polizei eingegangen, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag auf Twitter schrieb. Die Suche, die vorerst bis kurz vor 3 Uhr dauerte, wurde durch Boote, Taucher und einen Rega-Heli unterstützt. Die Suche wurde am Donnerstagvormittag fortgesetzt.

Im Strandbad wurde aufgrund der Nähe zum Unglücksorte ebenfalls gesucht, wie der Einsatzleiter in einem Facebook-Eintrag schreibt. Deshalb bleibe es bis mindestens am Mittag komplett geschlossen. Weitere Informationen folgen ab 12 Uhr.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sagen Sie uns Ihre Meinung Umfrage Nehmen Sie an der Umfrage Teil und sagen Sie uns Ihre Meinung.