Der Sultan von Oman, Qabus bin Said, ist am Freitagabend im Alter von 79 Jahren gestorben. Das berichteten die Staatsmedien am Samstag. Der vom Westen unterstützte Qabus regierte den Oman seit 1970. Er kam mit Hilfe der Kolonialmacht Grossbritannien auf den Thron.

Qabus hat keine Kinder und hat öffentlich auch keinen Nachfolger benannt. Einem Statut von 1996 zufolge muss nun innerhalb von drei Tagen ein Nachfolger gefunden werden. Gelingt dies nicht, wird ein Sondergremium die Macht an die Person übergeben, die der Sultan in einem versiegelten und bislang geheimen Brief niedergeschrieben hat.

