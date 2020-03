Dieser Inhalt wurde am 17. März 2020 14:44 publiziert

Der American-Football-Star und Super-Bowl-Rekordsieger Tom Brady verlässt die New England Patriots.

"Ich weiss nicht, wie meine Zukunft aussehen wird, aber es ist Zeit für eine neue Bühne in meinem Leben und in meiner Karriere", schrieb der 42-jährige Quarterback auf sozialen Medien.

Brady hatte mit den Patriots neunmal die Super Bowl, den Final der Eliteliga NFL, erreicht. Sechsmal und damit so oft wie kein anderer holte er den Titel. Bradys Vertrag mit den in Foxborough im Bundesstaat Massachusetts ansässigen Patriots war ausgelaufen. Trotz seines Alters will er als einer der besten Quarterbacks der Geschichte weiterfahren.

