Dieser Inhalt wurde am 29. Oktober 2019 21:37 publiziert

Die Delegierten haben entschieden: Der Zürcher SVP-Nationalrat Roger Köppel steigt definitiv nicht mehr in den zweiten Wahlgang für den Ständerat. (Archivbild)

Nun ist es definitiv: Der Zürcher SVP-Nationalrat Roger Köppel tritt nicht an zum zweiten Wahlgang für den Ständerat. Unterstützt wird Ruedi Noser (FDP). Die Delegierten folgten am Dienstagabend in Zumikon ZH dem Antrag des Kantonalvorstandes.

Neuer Inhalt Horizontal Line