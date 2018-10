Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 27. Oktober 2018 13:40 publiziert 27. Oktober 2018 - 13:40

Die erste Finalistin der WTA Finals in Singapur heisst Jelina Switolina. Die Weltranglisten-Siebte aus der Ukraine setzt sich gegen die Niederländerin Kiki Bertens (WTA 9) 7:5, 6:7 (5:7), 6:4 durch.

Switolina verwertete nach 2:39 Stunden Spielzeit den ersten Matchball, nachdem sie zuvor noch zwei Breakbälle zum 5:5-Ausgleich abgewehrt hatte. Die 24-Jährige, die in der Vorrunde alle drei Partien gewonnen hat, greift nun am Sonntag nach dem bisher wichtigsten Titel in ihrer Karriere. An Grand-Slam-Turnieren überstand sie noch nie die Viertelfinals. Heuer triumphierte die zwölffache WTA-Turniersiegerin in Brisbane, Dubai und Rom.

Im Final in Singapur trifft Switolina entweder auf die Amerikanerin Sloane Stephens (WTA 6) oder die Tschechin Karolina Pliskova (WTA 8).

