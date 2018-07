Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

27. Juli 2018 - 16:32

Sebastian Vettel ist im Ferrari am ersten Trainingstag für den Grand Prix von Ungarn der Schnellste. Er führt das Klassement nach der zweiten Einheit knapp vor Max Verstappen im Red Bull an.

Daniel Ricciardo vor Vettel, Verstappen und Kimi Räikkönen im ersten, Vettel vor Verstappen, Ricciardo und Räikkönen im zweiten Training - das zwölfte Formel-1-Rennen der Saison kündigt sich nicht ganz unerwartet als Vierkampf zwischen den Fahrern von Ferrari und Red Bull an.

Das Quartett lieferte zumindest fürs Erste die Bestätigung, dass die Charakteristik des Hungarorings, auf dem der Abtrieb das wichtigste Kriterium darstellt, den roten und den blauen Autos besser behagt als den Mercedes. Weltmeister und WM-Leader Lewis Hamilton vermochte mit den vier Fahrern ebenso wenig mitzuhalten wie sein Teamkollege Valtteri Bottas.

Im Team Alfa Romeo Sauber kam im ersten Training wie vor einer Woche in Hockenheim Antonio Giovinazzi zum Einsatz. Der Italiener, der diesmal anstelle von Charles Leclerc im Auto sass, gilt auch als Anwärter auf einen Platz als Stammfahrer in der Zürcher Equipe, falls der Monegasse bereits in der kommenden Saison bei Ferrari die Nachfolge von Kimi Räikkönen antreten sollte.

Giovinazzi klassierte sich nach den 90 Minuten in Mogyorod auf Platz 18. Auf seiner besten Runde war er vier Zehntel schneller als Marcus Ericsson. Dem Schweden blieb mit drei Sekunden Rückstand nur der letzte Rang. Ericsson seinerseits entschied in der zweiten Session das Duell der Stammkräfte gegen Leclerc mit einem Zehntel Vorsprung für sich. Zu mehr als den Rängen 16 beziehungsweise 17 reichten die Rundenzeiten aber nicht aus.

Mogyorod. Grand Prix von Ungarn. Freies Training. Erster Teil: 1. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 1:17,613. 2. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,079 zurück. 3. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 0,088. 4. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,335. 5. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,423. 6. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,857. 7. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 1,362. 8. Nico Hülkenberg (GER), Renault, 1,412. 9. Carlos Sainz (ESP), Renault, 1,515. 10. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 1,574. Ferner: 18.* Antonio Giovinazzi (ITA), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 2,680. 20. Marcus Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 3,084. - * Ersatzfahrer. - 20 Fahrer im Training.

Zweiter Teil: 1. Vettel 1:16,834. 2. Verstappen 0,074. 3. Ricciardo 0,227. 4. Räikkönen 0,319. 5. Hamilton 0,753. 6. Bottas 1,034. 7. Grosjean 1,231. 8. Sainz 1,661. 9. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda, 1,684. 10. Esteban Ocon (FRA), Force India-Mercedes, 1,927. Ferner: 16. Ericsson 2,209. 17. Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, 2,303. - 20 Fahrer im Training.

