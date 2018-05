Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 20. Mai 2018 07:50 publiziert 20. Mai 2018 - 07:50

Tampa Bay Lightning steht vor dem Einzug in den Stanley-Cup-Final. Das Team aus Florida gewinnt daheim gegen die Washington Capitals mit 3:2.

Tampa führt nach dem dritten Sieg in Folge auch mit 3:2 in der Serie und kann in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit mit einem Erfolg in der amerikanischen Hauptstadt in den Stanley-Cup-Final einziehen.

Cedric Paquette nach 19 Sekunden, Ondrej Palat (10. Minute) und Ryan Callahan (21.) ebneten den Gastgebern mit einem frühen 3:0-Vorsprung den Weg zum Erfolg. Jewgeni Kusnezow (25.) und Superstar Alex Owetschkin (59.) konnten für die Capitals nur noch auf 2:3 verkürzen.

"Auf und neben dem Eis unterstützen wir uns gegenseitig. Das ist unser Erfolgsrezept", erklärte Tampas Flügelstürmer Chris Kunitz (38), der nach zuletzt zwei Stanley-Cup-Triumphen mit den Pittsburgh Penguins auf den Titel-Hattrick hofft.

Der Sieger trifft auf den Gewinner der Western Conference. Dort führen in der Serie die Vegas Golden Knights mit Luca Sbisa gegen die Winnipeg Jets aktuell mit 3:1.

