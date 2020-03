Dieser Inhalt wurde am 3. März 2020 16:49 publiziert

Tausende demonstrieren in Paris gegen die Rentenreform.

In Frankreich sind erneut tausende Menschen gegen die Rentenreform auf die Strasse gegangen. In Paris und der Hafenstadt Marseille folgten sie am Dienstag einem kurzfristigen Aufruf mehrerer Gewerkschaften.

Viele der Demonstranten hatten sich symbolisch Knebel umgebunden. Die neuen Proteste richten sich gegen die Ankündigung der Regierung, die Reform im Eilverfahren am Parlament vorbei durchzusetzen.

Dafür will Premierminister Edouard Philippe erstmals einen Sonderparagraphen der Verfassung nutzen. Gewerkschaften wie Opposition äusserten sich empört und warfen der Regierung autoritäres Gebaren vor.

Die Opposition hat deshalb zwei Misstrauensanträge gegen die Regierung in die Nationalversammlung eingebracht, die aus dem linken wie rechten politischen Lager stammen. Die Debatte war ab dem späten Nachmittag geplant, mit einer Abstimmung wurde gegen Mitternacht gerechnet. Die Anträge haben wegen der absoluten Mehrheit der Regierungspartei aber kaum Aussicht auf Erfolg.

Die Regierung begründet das Zurückgreifen auf den Verfassungskniff mit den zähen Parlaments-Beratungen über die Rentenreform. Dort liegen mehr als 40'000 Änderungsanträge vor. Sie stammen mehrheitlich aus dem linken Lager, das die Reform verhindern will. Präsident Emmanuel Macron will damit die mehr als 40 Rentensysteme vereinheitlichen und das Milliarden-Defizit der Rentenkassen abbauen.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!