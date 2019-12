Dieser Inhalt wurde am 20. Dezember 2019 13:22 publiziert

In der Nähe des Oeschinensees sind Teile des Spitzen Steins abgebrochen. Der Fels stand schon seit mehreren Monaten unter Beobachtung. (Archivbild)

In Kandersteg BE sind am Freitagmorgen 20'000 Kubikmeter Fels des Spitzen Steins abgebrochen und ins Tal gestürzt. Der Schuttkegel liegt im hochalpinen Gebiet, verletzt wurde niemand.

"Vom 100'000 Kubikmeter umfassenden Spitzen Stein ist ein Volumen von etwa 20'000 Kubikmeter abgebrochen", sagte Urs Weibel, Kandersteger Gemeindepräsident, am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte damit verschiedene Medienberichte.

Ein Geologe sei auf dem Weg, um die Situation einzuschätzen. "Aufgrund der Witterung haben wir momentan keinen Zugang zum Tal", so Weibel. Es ist kein Siedlungsgebiet betroffen.

Der Berg steht seit August 2018 unter Beobachtung. Die Verschiebungen sind laut Medienberichten auf den Rückgang des Permafrosts im Boden zurückzuführen.

Dabei könnten im "worst case"-Szenario bis zu 20 Millionen Kubikmeter Fels abbrechen. Dieses Szenario werde zwar als unwahrscheinlich betrachtet, sagte Weibel. Aber wenn die Bevölkerung betroffen sei, müssten alle Szenarien in Betracht gezogen werden.

