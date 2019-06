Auch am Abschlusstag der Europa-Spiele von Minsk gewinnt die Schweiz eine Medaille. Théry Schir sichert sich im Omnium Silber.

Einzig dem niederländischen Weltmeister im Punktefahren, Jan-Willem van Schip, musste Schir am Sonntag im Bahn-Mehrkampf den Vortritt lassen. Der 26-jährige Lausanner war am Freitag, als Teil des Schweizer Bahnvierers, schon am Gewinn der Bronzemedaille in der Mannschaftsverfolgung beteiligt gewesen.

