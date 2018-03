Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 7. März 2018 10:05 publiziert 07. März 2018 - 10:05

Die US-Schauspielerin Tiffany Haddish hat bei der neuen Komödie von Regisseur Tyler Perry angeheuert. Haddish werde an der Seite von Tika Sumpter und Omari Hardwick in der Komödie "The List" mitspielen, berichtete das Branchenportal "Variety".

Regisseur Perry, der als Schauspieler unter anderem im Film "Gone Girl" mitgespielt hatte, hat auch das Skript geschrieben und produziert den Film, der am 2. November in die US-Kinos kommen soll. "The List" handelt von einer Frau, die aus dem Gefängnis entlassen wird und wieder mit ihrer Schwester zusammentrifft.

