Dieser Inhalt wurde am 10. März 2018 01:08 publiziert 10. März 2018 - 01:08

Im August 2013 erringt Tiger Woods seinen 79. und bislang letzten Turniersieg auf der US PGA Tour. An diesem Wochenende spielt er in seinem vierten Turnierstart nach dem Comeback um den 80. Erfolg.

Nach zwei Runden des mit 6,5 Millionen Dollar dotierten Turniers auf dem bekannten Innisbrook-Platz in Palm Harbor, Florida, belegt der 42-jährige Superstar den 2. Platz. Nur der überraschende Tour-Neuling Corey Conners aus Kanada liegt noch vor ihm. Aber der Abstand beträgt nur zwei Schläge.

Woods glückte mit vier Birdies bei nur einem Schlagverlust eine ausgezeichnete zweite Runde, die beste nach dem im Januar begonnenen Comeback.

