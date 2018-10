Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Timo Meier trägt sich als erster Schweizer in der neuen NHL-Saison in die Torschützenliste ein. Der Appenzeller trifft beim 3:2-Sieg nach Verlängerung seiner San Jose Sharks in Los Angeles.

Meier eröffnete das Skore im Duell zweier kalifornischer Teams in der 10. Minute. Der WM-Silbermedaillengewinner von Kopenhagen lenkte einen Schuss von Sharks-Verteidiger Marc-Édouard Vlasic unhaltbar ab. Für den Herisauer, der in der Toplinie an der Seite von Joe Pavelski und dem Davoser Meisterspieler Joe Thornton stürmte, war es drei Tage vor seinem 22. Geburtstag sein 27. NHL-Goal.

Evander Kane erhöhte kurze Zeit später zwar auf 2:0 für San Jose, doch die Los Angeles Kings glichen die Partie bis zur 21. Minute wieder aus. Die Entscheidung fiel erst nach 2:53 Minuten der Verlängerung durch das 3:2 des US-Amerikaners Kevin Labanc.

Die hoch gehandelten San Jose Sharks korrigierten damit den Fehlstart in die neue Saison, nachdem sie zwei Tage zuvor gegen die Anaheim Ducks eine 2:5-Heimniederlage hatten einstecken müssen.

Keine Punkte für Kukan

Eine Niederlage setzte es im zweiten Saisonspiel für Dean Kukan mit den Columbus Blue Jackets ab. Nach dem gelungenen Saisonstart (3:2 n.V. in Detroit) musste sich das Team mit dem Zürcher Verteidiger den Carolina Hurricanes zuhause 1:3 geschlagen geben. Kukan verteidigte in der dritten Linie und kam rund zwölf Minuten zum Einsatz.

New Jersey gastiert in Schweden

Am Samstagabend starten auch Nico Hischier und Mirco Müller mit New Jersey in die Saison. Die Devils treffen fünf Tage nach dem Gastspiel in der Berner PostFinance-Arena im Rahmen der NHL Global Series in Göteborg auf Edmonton. Die Partie beginnt um 19.00 Uhr.

