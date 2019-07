Matteo Berrettini (ATP 20) wird seinen Titel beim Swiss Open in Gstaad von nächster Woche nicht verteidigen können. Der 23-jährige Italiener leidet an einer Verstauchung des rechten Knöchels.

Nach seinem ersten Turniersieg auf der ATP Tour im Berner Oberland vor einem Jahr liess Berrettini in diesem Jahr weitere Titel in Budapest und Stuttgart folgen und scheiterte in Wimbledon erst im Achtelfinal an Roger Federer.

Bekannt sind mittlerweile auch zwei der drei Wildcard-Empfänger in Gstaad. Diese gehen an die beiden Schweizer Marc-Andrea Hüsler (ATP 275), Achtelfinalist des letzten Jahres, und Sandro Ehrat (ATP 389). Die dritte Wildcard wird am Samstag vergeben.

Neuer Inhalt Horizontal Line