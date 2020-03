Der FC Liverpool scheitert im Achtelfinal der Champions League an Atlético Madrid. Er schafft nach dem 0:1 im Hinspiel zwar zwischenzeitlich die Wende, unterliegt aber nach Verlängerung mit 2:3.

Der FC Liverpool zündete gegen Atlético Madrid vor vollen Rängen an der Anfield Road drei Wochen nach dem 0:1 in Spanien das erwartete Feuerwerk ab. Unermüdlich stürmte der Titelverteidiger Richtung Tor von Jan Oblak, dem slowenischen Goalie, dem Atlético zumindest einen Teil seiner Abwehrstärke verdankt. Aber nur einmal liessen sich die Spanier in den ersten 90 Minuten überraschen, als wenige Sekunden vor der Pause Georginio Wijnaldum im eigenen Strafraum vergessen ging. In der Verlängerung erhöhte Roberto Firmino via Pfosten und Nachschuss auf 2:0. Das Schwerste schien Liverpool damit geschafft zu haben.

Doch Atlético schlug zurück. Keine drei Minuten nach dem 2:0 profitierte der eingewechselte Marcos Llorente in der 97. Minute von einem Fehler von Liverpools spanischem Ersatzgoalie Adrian, der den verletzten Alisson vertrat. In der 105. Minute traf Llorente nochmals und stellte auf 2:2, wodurch Liverpool in den letzten 15 Minuten zwei Tore hätte schiessen müssen, um noch in den Viertelfinal einzuziehen. Den Schlusspunkt setzte aber der Gast durch das 3:2 von Alvaro Morata.

Für Liverpool war das Ausscheiden bitter. Denn die Mannschaft von Jürgen Klopp bot Spektakel, erspielte sich in kurzen, regelmässigen Abständen gefährliche Abschlusssituationen. Doch im Gegensatz zum FC Barcelona, der vor zehn Monaten an gleicher Stätte einen 3:0-Hinspielerfolg verspielt hatte, bewies Atlético eindrückliche Nehmerqualiäten. Das Team von Diego Simeone kann einstecken, Angriffe über sich ergehen lassen, ohne einzubrechen. Viele Kämpfer sowie die überragenden Oblak und Llorente führten Atlético zum unerwarteten Erfolg.

Liverpool, das unter Klopp erstmals in einer K.o.-Runde mit Hin- und Rückspiel ausschied, wird sich über das Out, so schmerzhaft es auch sein mag, hinwegtrösten können. Der erste Titel in der Premier League seit 30 Jahren dürfte schon bald Tatsache sein.

Telegramm:

Liverpool - Atlético Madrid 2:3 (1:0, 1:0) n.V.

SR Makkelie (NED). - Tore: 43. Wijnaldum 1:0. 94. Firmino 2:0. 97. Llorente 2:1. 106. Llorente 2:2. 121. Morata 2:3.

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson (106. Fabinho), Wijnaldum (106. Origi), Oxlade-Chamberlain (82. Milner); Salah, Firmino (113. Minamino), Mané.

Atlético Madrid: Oblak; Trippier (91. Vrsaljko), Savic, Felipe, Renan Lodi; Koke, Saul Niguez, Thomas, Correa (106. Gimenez); Diego Costa (56. Llorente), João Felix (103. Morata).

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri und Alisson (beide verletzt). Atlético Madrid komplett. 67. Kopfball von Robertson an die Latte. Verwarnungen: 119. Alexander-Arnold (Unsportlichkeit), 119. Morata (Unsportlichkeit), 120. Thomas (Foul).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!