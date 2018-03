Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

19. März 2018

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg stoppte Uber das Programm für selbstfahrende Autos in den gesamten USA nach einem tödlichen Unfall.

Im US-Bundesstaat Arizona hat sich ein tödlicher Unfall mit einem selbstfahrenden Auto des Chauffeurdienstes Uber ereignet. Wie die Polizei der Stadt Tempe am Montag mitteilte, kollidierte das Fahrzeug mit einer Frau, die dabei tödliche Verletzungen erlitt.

Demnach ereignete sich der Unfall am späten Sonntag oder frühen Montag. Zwar habe ein Fahrer am Steuer gesessen. Das Auto sei aber zum Zeitpunkt des Unfalls autonom gefahren, teilten die Ermittler mit. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg stoppte Uber das Programm für selbstfahrende Autos in den gesamten USA.

