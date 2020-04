Dieser Inhalt wurde am 12. April 2020 09:18 publiziert

Ein 41-jähriger Töfffahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto in Lamperswil TG am Samstag ums Leben gekommen. Der 82-jährige Autofahrer war zuvor in die Strasse eingebogen. Er hatte laut Polizei keinen Vortritt.

Trotz rascher medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst sei der Motorradfahrer noch auf der Unfallstelle gestorben, teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Ostersonntag mit. Die Insassen des Autos blieben demnach unverletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr auf der Kreuzlingerstrasse. Die Unfallursache war unklar. Nach dem Unfall sperrte die Feuerwehr mehrere umliegende Strassenabschnitte vorübergehend ab. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.

