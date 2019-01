Tötungsdelikt in Moutier - Ein Opfer, vier Festnahmen

Ein Mann ist in Moutier BE vermutlich Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Freitag mit. Sie nahm vier Personen fest. Wer was mit dem Fall zu tun hat, ist noch unklar.

Zur Identität des Opfers machte die Polizei keine näheren Angaben. Der Verstorbene sei noch nicht formell identifiziert, hiess es. Allerdings bestünden konkrete Hinweise auf seine Identität.

Die Polizei war am Freitag gegen 2 Uhr früh alarmiert worden. Privatpersonen hatten einen schwer verletzten Mann ins Spital eingeliefert. Dort starb der Mann in der Nacht.

Gemäss ersten Erkenntnissen hatte er sich zusammen mit mehreren anderen Personen in einer Liegenschaft an der Rue Centrale aufgehalten. Ins Spital gebracht wurde er mit Stichverletzungen. Die Rechtsmediziner untersuchen die genaue Todesursache.

Vier Personen, die sich zum Zeitpunkt der Ereignisse vermutlich mit dem Opfer im Haus aufhielten, wurden festgenommen. Ihre Rolle sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Neuer Inhalt Horizontal Line