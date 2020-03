Der Schauspieler Tom Hanks und seine Ehefrau Rita Wilson haben sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das Ehepaar war kurz zuvor in Australien gewesen. Das Paar befindet sich in Quarantäne. (Foto: Jordan Strauss/ AP Keystone SDA)

Der US-Schauspieler Tom Hanks und seine Ehefrau haben sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Wie der 63-Jährige am Mittwoch in einer Botschaft in den Onlinenetzwerken mitteilte, war das Ehepaar in Australien erkrankt.

Der aus Filmen wie "Forrest Gump" und "Philadelphia" international bekannte Schauspieler schrieb, er und seine Frau hätten Fieber bekommen und sich müde gefühlt. Daraufhin hätten sie sich auf das Coronavirus testen lassen, und der Test sei positiv ausgefallen.

Nun wird das Ehepaar vorerst in einem australischen Krankenhaus in Quarantäne bleiben. Tom Hanks war zu Dreharbeiten an der Gold Coast in Australien. Seine Frau Rita Wilson war erst vor einer Woche in Brisbane in Queensland aufgetreten.

In Queensland gibt es bisher 20 bestätigte Covid-19 Infektionen. 3000 Menschen befinden sich zur Zeit in Isolation in ihren eigenen Wohnungen oder Häusern.

Das Coronavirus breitet sich auch in den USA zunehmend aus. In dem Land wurden inzwischen mehr als tausend Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Rund 30 Menschen starben.

