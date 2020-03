Dieser Inhalt wurde am 17. März 2020 11:15 publiziert

Ein Traktor ist in der Stadt Luzern beim Güllen verunfallt und gegen eine Hauswand gerollt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist aber hoch: Er beläuft sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf 100'000 Franken.

Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag an der Schlösslihalde im Quartier Seeburg-Würzenbach-Büttenen. Ein Landwirt habe auf einem Feld Gülle ausgetragen, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Um die Jaucheschläuche abzukoppeln, sei er, ohne den Motor zuvor auszuschalten, vom Traktor gestiegen. Das Gefährt kam ins Rollen, fuhr unkontrolliert den Abhang hinunter und kollidierte mit einer Hausmauer. Eine Betonmauer brachte es schliesslich zum Stillstand.

