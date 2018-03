Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Der Finne Iivo Niskanen gewinnt an den Olympischen Spielen in Pyeongchang die Königsdisziplin der Langläufer. Dario Cologna kann dabei nicht in den Medaillen-Kampf eingreifen und wird Neunter.

Dass es für Dario Cologna nicht für einen Podestplatz reichen würde, hatte sich schon früh angedeutet. Bereits vor Halbzeit hatte der 31-Jährige Mühe bekundet, den Anschluss an die Spitze zu wahren. Zwischenzeitlich sah es zwar kurz danach aus, als würde der viermalige Olympiasieger die Lücke schliessen können, auf der zweiten Streckenhälfte büsste der Schweizer jedoch zusehends an Terrain ein. Nach 27 km lag er bereits eine halbe Minute hinter dem Bronze-Platz zurück, innerhalb von 3 km wuchs der Rückstand gar um eine weitere Minute an.

Cologna hatte sich vor dem Rennen selbst nicht als Topfavorit bezeichnet. Dass er derart früh aus der Medaillen-Entscheidung fiel, überraschte jedoch. Auch sein dritter Olympia-Auftritt über 50 km endete nach Platz 9 somit mit einer Enttäuschung, nachdem er sowohl 2010 als auch 2014 aussichtsreich im Medaillen-Kampf zu Fall gekommen war. Am Ende fehlten ihm 4:21 Minuten zu Gold und mehr als anderthalb Minuten zu Rang 3.

Die Olympischen Spiele in Südkorea wird Cologna jedoch gleichwohl in bester Erinnerung behalten, hat er doch über 15 km Skating mit einer überragenden Vorstellung seine vierte Olympia-Goldmedaille gewonnen. Einzig der Norweger Björn Dählie wurde häufiger als der Schweizer Einzel-Olympiasieger im Langlauf (sechsmal).

Niskanen erneut an einem Grossanlass top

Iivo Niskanen wurde seiner Favoritenrolle über 50 km klassisch vollauf gerecht und zeigte einen Auftritt der Sonderklasse. Der Finne führte das Rennen von Beginn weg an, schlug eine unglaubliche hohe Geschwindigkeit an und schüttelte so einen Konkurrenten nach dem anderen ab. Bei Halbzeit lag er noch gemeinsam mit dem Kasachen Alexej Poltoranin an der Spitze, dieser musste jedoch bald abreissen und sich von Alexander Bolschunow aus Russland ein- und überholen lassen.

Bolschunow schloss schliesslich gar zu Niskanen auf, verzichtete bei der letzten Gelegenheit auf einen Skiwechsel und übernahm so mit ein paar Sekunden Vorsprung die Führung. Der Finne liess sich jedoch nicht beirren und schloss die Lücke rasch. Im Finish verfügte er dann sowohl über die besseren Ski als auch über mehr Energiereserven.

Während Niskanen im Weltcup verhältnismässig selten in Erscheinung tritt (erst zwei Siege und drei weitere Podestplätze), scheint der 26-Jährige für Grossanlässe wie gemacht zu sein. In Pyeongchang gewann er bereits sein zweites Olympia-Gold nach jenem vor vier Jahren im Teamsprint zusammen mit Sami Jauhojärvi. Seinen bis zu diesen Winterspielen grössten Erfolg hatte Niskanen vor einem Jahr bei den Heim-Weltmeisterschaften in Lahti gefeiert, als er über 15 km klassisch Weltmeister wurde.

Bolschunow verlässt Südkorea gleich mit vier Medaillen im Gepäck. Silber hatte er bereits mit der Staffel und im Teamsprint gewonnen, hinzu kommt Bronze im Einzel-Sprint. Am letzten Silvester ist der Aufsteiger der Saison aus Sibirien erst 21-jährig geworden - ihm gehört zweifelsohne die Zukunft.

Erstmals an diesen Spielen endete ein Langlauf-Wettkampf ohne einen Norweger auf dem Podest. Bester über 50 km wurde Martin Johnsrud Sundby - als Fünfter hinter dem drittplatzierten Andrej Larkow aus Russland sowie dem kanadischen Weltmeister Alex Harvey (4.).

Candide Pralong klassierte sich als zweitbester Schweizer im 31. Rang, für Ueli Schnider resultierte der 45. Platz.

