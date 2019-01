Trump: USA töteten mutmasslichen Al-Kaida-Terroristen Al-Badawi

Dieser Inhalt wurde am 6. Januar 2019 17:33 publiziert

Die USA haben nach Angaben von US-Präsident Donald Trump den mutmasslichen Al-Kaida-Terroristen Jamal al-Badawi getötet. Die USA halten den Mann für den Drahtzieher eines Terrorangriff auf US-Soldaten auf dem Kriegsschiff USS Cole vor mehr als 18 Jahren.

US-Kräfte hatten am Dienstag im Jemen einen Luftangriff ausgeführt. Es war nach Auskunft der US-Streitkräfte zunächst nicht klar, ob al-Badawi dabei zu Tode gekommen war. Trump schrieb am Sonntag auf Twitter: "Unser grossartiges Militär hat den Helden Gerechtigkeit widerfahren lassen, die wir bei dem feigen Angriff auf die USS Cole verloren haben und die dabei verwundet wurden."

Die USA beschuldigen Al-Badawi, den Anschlag auf den US-Zerstörer im Oktober 2000 in der jemenitischen Hafenstadt Aden geplant zu haben. Damals hatten sich zwei Selbstmordattentäter nahe dem Schiff in die Luft gesprengt und 17 US-Soldaten mit in den Tod gerissen. Al-Badawi war bereits zweimal im Jemen festgenommen worden, er konnte aber jeweils ausbrechen.

