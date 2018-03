Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 13. März 2018 21:27 publiziert 13. März 2018 - 21:27

Geht er als Mauer-Präsident in die Geschichte ein - wie 1961 der starke Mann der DDR, Walter Ulbricht, mit der Berliner Mauer? US-Präsident Donald Trump doziert vor Mauer-Prototypen in San Diego.

US-Präsident Donald Trump hat zum ersten Mal Prototypen der Mauer besucht, die er an der Grenze zu Mexiko errichten lassen will. Er liess sich am Dienstag von Grenzschützern und Offiziellen die acht Modelle zeigen, die in der Nähe von San Diego in Kalifornien stehen.

"An die Gegner der Mauer: Wenn man kein Mauersystem hat, hat man kein Land", sagte Trump. Eine Mauer müsse auf jeden Fall durchsichtig sein, damit die Grenzschützer sehen könnten, was auf der anderen Seite geschehe, sagte Trump, und sie müsse auf alle Fälle hoch genug sein.

Die Prototypen sind zwischen 5,50 und 9,10 Metern hoch. "Fantastisch", sagte Trump mit Blick auf die Modelle.

Auf beiden Seiten der Grenze kam es zu Protesten. Menschen hatten Schilder mit Aufschriften wie "Baut Brücken, keine Mauern" bei sich.

Trump kam zum ersten Mal als Präsident nach Kalifornien. Eine Mauer zu Mexiko war für ihn schon im Wahlkampf eines der wichtigsten Themen. Er sieht darin ein wirksames Mittel gegen illegale Einwanderung und Drogenhandel. "Mexiko hat eine Menge Probleme, unter anderem die Drogenkartelle", sagte Trump am Dienstag.

"Der Bundesstaat Kalifornien bittet uns darum, in bestimmten Gegenden eine Mauer zu bauen", sagte Trump vor Ort. "Sie sagen Ihnen das nur nicht." Dass es eine solche Bitte des liberalen Kalifornien gibt, wäre allerdings neu.

Wo eine Mauer letztlich gebaut würde, steht noch nicht fest. Die Grenze zwischen Mexiko und den USA ist 3144 Kilometer lang. Rund 1130 Kilometer sind bereits mit Zäunen und Absperrungen gesichert.

Trump stattete in Kalifornien auch dem Militär einen Besuch ab. Anschliessend wollte er an Spendenveranstaltungen teilnehmen.

Trump hat als Präsident bislang einen grossen Bogen um Kalifornien gemacht, die liberale Hochburg der USA. Auch im Wahlkampf mied er den bevölkerungsreichsten Bundesstaat weitestgehend.

Neuer Inhalt Horizontal Line