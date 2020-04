Dieser Inhalt wurde am 6. April 2020 05:18 publiziert

US-Präsident Donald Trump denkt angesichts des niedrigen Erdölpreises darüber nach, Importe in die Vereinigten Staaten mittels Zöllen künstlich zu verteuern.

US-Präsident Donald Trump schliesst die Verhängung von Zöllen auf Erdöl-Importe nicht aus, sollten sich die Preise für diese Rohwaren nicht stabilisieren. Falls der Erdölpreis auf dem derzeit niedrigen Niveau bleibe, würde er "sehr erhebliche Zölle" anordnen".

Dies sagte Trump am Sonntag vor Journalisten in Washington. "Aber ich denke nicht, dass ich das tun muss, weil Russland davon nicht profitieren würde und Saudi-Arabien auch nicht." Erdöl und Erdgas seien deren wichtigste Einnahmequellen. "Also wäre das offensichtlich sehr schlecht für sie", betonte Trump.

Russland und Saudi-Arabien liefern sich derzeit einen Ölpreiskrieg um Marktanteile. Als Folge ist der Erdölpreis eingebrochen. Zusätzlich bedingt sich dies durch die geringere Nachfrage im Zuge der Coronavirus-Pandemie. Unter dem niedrigeren Preis leiden auch viele US-Konzerne. Trump hat erklärt, er gehe davon aus, dass die beiden Staaten ihre Produktion erheblich drosseln werden. Weder Russland noch Saudi-Arabien haben dies jedoch bisher ihrerseits offiziell zugesagt.

