Der mehrfach ausgezeichnete Kriegsveteran Bertie Billet bei den Gedenkfeiern an den D-Day im englischen Portsmouth: US-Präsident Donald Trump ist zu den Feierlichkeiten am Mittwoch in Portsmouth eingetroffen.

US-Präsident Donald Trump ist am Mittwoch zu einer Gedenkveranstaltung zum D-Day in der südenglischen Hafenstadt Portsmouth eingetroffen. Erinnert wird dabei an die Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg vor 75 Jahren.

Mit dabei sind auch die britische Königin Elizabeth II. (93) und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die britische Premierministerin Theresa May werden ebenfalls zu der Militärfeier erwartet. Die Regierung in London hatte das "grösste britische Militärspektakel der jüngeren Geschichte" angekündigt.

Für Trump ist es der dritte und letzte Tag seines Staatsbesuchs in Grossbritannien. Er und First Lady Melania waren am Montag feierlich im Buckingham-Palast empfangen worden. Am Dienstag traf Trump mit der scheidenden Regierungschefin May zusammen.

Der sogenannte D-Day markiert den Auftakt der Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Deutschland von Westen her und den Beginn des Siegeszugs einer demokratischen Bewegung in aller Welt. Am eigentlichen Jahrestag des D-Days, am Donnerstag (6. Juni), ist an der französischen Küste eine grosse Gedenkveranstaltung geplant. Auch daran nimmt Trump teil.

