Dieser Inhalt wurde am 28. Januar 2020 21:17 publiziert

Nach einem Erdbeben der Stärke 7,7 in der Karibik ist eine Tsunami-Warnung ausgerufen worden. (Symbolbild)

Nach einem Erdbeben der Stärke 7,7 in der Karibik ist eine Tsunami-Warnung ausgerufen worden. Das Beben ereignete sich am Dienstag in zehn Kilometern Tiefe im Karibischen Meer zwischen Kuba und Jamaika, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte.

Das Epizentrum lag demnach 125 Kilometer nordwestlich der Stadt Lucea auf Jamaika. Das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum erklärte, es seien "gefährliche Tsunamiwellen" im Umkreis von 300 Kilometern möglich.

Das US-Tsunami-Warnzentrum gab eine Warnung für Jamaika, Kuba, Belize, Honduras, Mexiko und die Caymaninseln heraus und sprach von einer bis zu einem Meter hohen Flutwelle.

Der Katastrophenschutz der Caymaninseln rief die Bevölkerung in Küsten- und tiefer gelegenen Regionen auf, vorsichtshalber höheres Gelände aufzusuchen.

Die jamaikanische Zeitung "Jamaica Observer" berichtete, das Beben sei in weiten Teilen der Karibikinsel zu spüren gewesen. Es habe mehrere Sekunden gedauert. Es gab zunächst keine Angaben über mögliche Verletzungen oder Schäden.

Neuer Inhalt Horizontal Line