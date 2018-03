Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 13. März 2018 22:20 publiziert 13. März 2018 - 22:20

Am Masters-1000-Turnier in Indian Wells ist der als Nummer 2 gesetzte Marin Cilic in der 3. Runde ausgeschieden.

Der 29-jährige Kroate, Dritter der Weltrangliste und Finalgegner von Roger Federer in Wimbledon 2017 und am diesjährigen Australian Open, unterlag dem Deutschen Philipp Kohlschreiber (ATP 37) 4:6, 4:6.

Ebenfalls gescheitert ist mit Dominic Thiem die Nummer 5 des Turniers. Der Österreicher musste gegen den Uruguayer Pablo Cuevas wegen Knöchelproblemen beim Stand von 2:4 im dritten Satz aufgeben.

