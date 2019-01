Über ein Dutzend Tiere rechtzeitig aus brennendem Stall geborgen

Dieser Inhalt wurde am 2. Januar 2019 11:09 publiziert

Im Kanton Thurgau hat an Neujahr eine Scheune mit Stall gebrannt. Über ein Dutzend Pferde und Ponys konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

In Riedt bei Erlen TG hat am Dienstag eine Scheune mit Stall gebrannt. Über ein Dutzend Pferde und Ponys konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Ein Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

Der Vollbrand in der Scheune wurde der Kantonalen Notrufzentrale kurz nach 20 Uhr gemeldet, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Die rund 80 ausgerückten Feuerwehrleute konnten den Brand löschen.

Die Ursache des Feuers war am Mittwoch unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Ermittlungen wurden aufgenommen. Zum Sachschaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Neuer Inhalt Horizontal Line