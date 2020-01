Dieser Inhalt wurde am 20. Januar 2020 14:45 publiziert

Die Weltcup-Abfahrt am Samstag in Wengen bescherte dem Schweizer Fernehen SRF hohe Einschaltquoten. Bis zu 1,033 Millionen TV-Zuschauer sahen, wie Beat Feuz zu seinem dritten Sieg am Lauberhorn fuhr.

Dies entsprach einem Marktanteil von 85,1 Prozent. Vor einem Jahr verfolgten in der Spitze 998'000 Zuschauer (Marktanteil 88,6 Prozent) die Wengener Abfahrt.

Mit 880'000 Zuschauern im Durchschnitt war der Klassiker im Jahr 2019 die meistgesehene TV-Sendung der Schweiz. Die Durchschnittszahlen für die Abfahrt vom vergangenen Samstag sind noch nicht bekannt.

Neuer Inhalt Horizontal Line