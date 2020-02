Dieser Inhalt wurde am 8. Februar 2020 22:19 publiziert

Die Grasshoppers trennen sich von Cheftrainer Uli Forte. Der Zürcher hat das Amt seit April 2019 inne. Die Absetzung erfolgt am Tag nach der 1:4-Niederlage der Hoppers bei Stade Lausanne-Ouchy.

GC stelle Forte mit sofortiger Wirkung frei, teilte der Klub am späten Samstagabend in einem Communiqué mit. Die Vereinsführung reagiere damit auf die aktuellen sportlichen Resultate in der Rückrunde.

Die sportliche Führung setze sich derzeit intensiv mit der Trainersuche auseinander, um möglichst zeitnah einen neuen Cheftrainer präsentieren zu können, heisst es weiter.

