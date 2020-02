Die Regisseurin und Künstlerin Ulrike Ottinger (77) (im Bild) ist am Samstag an der Berlinale in Berlin mit der Berlinale Kamera geehrt worden. Das Filmfestival ehrt mit dem Preis seit 1986 Persönlichkeiten und Institutionen, die sich um das Filmschaffen besonders verdient gemacht haben.

KEYSTONE/EPA/HAYOUNG JEON

(sda-ats)