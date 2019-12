Dieser Inhalt wurde am 13. Dezember 2019 11:19 publiziert

Die Kantonspolizei Wallis hat ein Fahndungsfoto der drei Unbekannten veröffentlicht die in Leytron einen Bancomaten geknackt haben.

Drei Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in Leytron VS einen Bancomaten aufgebrochen. Sie konnten unerkannt flüchten. Die Polizei hat ein Fahndungsfoto veröffentlicht.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht kurz nach halb drei Uhr, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte. Die unbekannten Täter flüchteten zuerst in einem Auto und setzten die Flucht später zu Fuss fort. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.

Auf dem veröffentlichten Foto sind drei vermummte männliche Personen zu sehen, eine davon hantiert mit einem Brecheisen am Bancomaten. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

