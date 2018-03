Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

10. Februar 2018

Nachtaktive Sprayer richten in Rothenburg Schäden an.

Sie kommen in der Nacht und hinterlassen farbige Spuren: Unbekannte Sprayer haben binnen Wochenfrist in Rothenburg Schäden in der Höhe von mehreren tausend Franken angerichtet.

Die vorerst letzten Sachbeschädigungen in den Gebieten Feldheim und Chärnsmatt wurde in der Nacht vom Donnerstag gemeldet, wie die Luzerner Polizei mitteilte.

Zuvor waren die Täter bereits drei Mal aktiv gewesen. Sie besprayten mehrere Fassaden, Tore, Container, Sitzsteine und Fensterscheiben mit Schriftzügen wie THC, ACAB, Reversekings oder der Form männlicher Geschlechtsteile.

THC kann etwa für Tetrahydrocannabinol stehen, den berauschenden Wirkstoff der Hanfpflanze. ACAB ist eine Verunglimpfung der Polizei.

