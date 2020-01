Dieser Inhalt wurde am 3. Januar 2020 13:30 publiziert

Ein Pferd im Zweiergespann starb beim Unfall an einem schweren Schock.

Ein Kutschenpferd ist am Donnerstag in Bad Ragaz SG bei einem Unfall mit einem Auto an einem schweren Schock gestorben. Das zweite Pferd im Zweiergespann verletzte sich leicht.

Der Zusammenstoss ereignete sich, als der 75-jährige Kutscher mit dem Gespann in die Maienfelderstrasse einfuhr und links nach Bad Ragaz abbiegen wollte. Das Auto des 23-jährigen Lenkers, der Richtung Maienfeld unterwegs war, kollidierte mit dem Pferd links im Gespann.

Das Tier verletzte sich leicht, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag informierte. Das zweite Pferd sei noch vor Ort an einem schweren Schock gestorben.

Der Kutscher und die fünf Mitfahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden am Auto beträgt mehrere tausend Franken.

